Messi: "Este Mundial também é de Diego, incentivou-nos lá do céu"

Dois dias depois de ter levantado o Campeonato do Mundo, Lionel Messi publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais.

A Argentina conquistou o terceiro Campeonato do Mundo da sua história no domingo, após vitória diante da França no desempate por grandes penalidades (4-3), na final da edição de 2022.

Dois dias depois da conquista, Lionel Messi publicou uma emocionada mensagem nas redes sociais, acompanhada por um vídeo, em que dedica o título a todos os colegas argentinos que não conseguiram lograr o feito em Mundiais anteriores e ainda a Diego Maradona.

Eis a mensagem de Messi:

"De Grandoli até ao Mundial do Catar passaram quase 30 anos. Foram cerca de três décadas em que a bola me deu muitas alegrias e também algumas tristezas. Sempre tive o sonho de ser campeão do Mundo e não queria parar de tentar, mesmo sabendo que talvez nunca aconteceria.

Este Mundial que conseguimos é também de todos os que não conseguiram nos anteriores Mundiais que jogámos, como em 2014 no Brasil, onde todos mereciam pela forma como lutaram até à mesma final, trabalharam duro e desejaram tanto quanto eu... E nós merecemos [ganhar] mesmo nessa maldita final.

Também é do Diego [Maradona] que nos incentivou lá do céu. E de todos os que apoiaram sempre a Seleção sem olhar tanto para o resultado, mas para o desejo que sempre metíamos, mesmo quando não nos saiam as coisas como queríamos.

E claro que é de todo este grupo lindo que se formou, do corpo técnico e de todas as pessoas da seleção que, sendo anónimas, trabalham dia e noite para nos facilitar. Muitas vezes o fracasso faz parte do caminho e da aprendizagem e sem as decepções é impossível que os sucessos cheguem. Muito obrigado de coração! Vamos Argentina!!!".