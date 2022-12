Argentino entrou em contacto com os responsáveis do "Perros de la Calle". Admite que se emocionou juntamente com a mulher

A final já foi há quase uma semana, mas, na Argentina, ainda se sente o impacto emocional do terceiro título mundial. Lionel Messi regressou ao país natal e arranjou tempo para participar num programa de rádio, o "Perros de la Calle", agradecendo aos responsáveis do mesmo as palavras de carinho.

"Olá Andy. Como estás? Bem, queria mandar-te este áudio porque eu estava aqui com a Anto [mulher] e pus-me a ver vídeos no TikTok e vi o que contaste, a história que contaste. Que belo. Fico contente que te tenhas superado, que tenhas ficado bem, que tenhas contado o que contaste. E o Hernán, o que ele escreveu, o que ele contou, a verdade impressionou. Nós os dois começamos a chorar porque tudo o que ele relatou é muito verdadeiro. Queria assim deixar uma saudação a vocês os dois, agradecer-vos e dizer que vos ouvimos e nos comovemos. Vocês fizeram-nos chorar e queria que soubessem. Mando um grande abraço a todos vocês. E obrigado mais uma vez", comunicou Messi, numa mensagem apresentada pelo jornalista Andy Kusnetzoff.

No programa, Hernán Casciari, cronista de contos desportivos, tinha relatado uma homenagem a Messi, em "A mala de Lionel", uma ode ao astro argentino que saiu bem cedo do conforto do próprio país para tentar a sua sorte no Barcelona.