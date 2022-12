Messi entre os recordes e a derrota com a Arábia Saudita: "É mais uma final..."

As primeiras declarações do craque argentino após o apuramento para a final do Mundial'2022, depois do triunfo por 3-0 sobre a Croácia.

Sentimento: "São muitas coisas, estou muito emocionado por ver tudo isto. Era o que queríamos. As pessoas e a família durante todo o Mundial... Foi algo incrível o que vivemos e falta-nos um jogo, que era o que queríamos."

Recordes: "Como disse desde o princípio, estou a desfrutar muitíssimo de tudo isto, deste Mundial."

Derrota com a Arábia Saudita no primeiro jogo: "Pedimos às pessoas que confiassem, sabíamos o que somos. Este grupo é uma loucura. É mais uma final na qual a Argentina está, agora cabe-nos desfrutar de tudo."

Família: "Nestes momentos recordo-me da minha família. Digo sempre que são o meu máximo. Quem sempre me apoiou. Passámos por momentos duros, também muitos bons e hoje coube-nos viver um espetacular. Quero desfrutar com eles, com todos os adeptos e também com quem está na Argentina."