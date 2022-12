Messi eleito o melhor jogador do Mundial: craque repete distinção do Brasil

Craque argentino, campeão do Mundo pela primeira vez, sai da competição como melhor jogador

Lionel Messi, campeão do Mundo no Catar, foi eleito o melhor jogador do Mundial'2022.

Decisivo no título argentino, o craque do PSG foi eleito o jogador mais valioso da competição.

Recorde-se que o jogador do PSG já tinha sido eleito o melhor jogador do Mundial do Brasil, em 2014.

⭐️ MESSI ⭐️



Our @adidas Golden Ball Award winner!#FIFAWorldCup | #Qatar2022 - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

Enzo Fernández foi eleito o melhor jovem e Emiliano Martínez o melhor guarda-redes. Mbappé, da França, foi o melhor marcador, com oito golos.