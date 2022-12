"Messi e Ronaldo são os únicos jogadores que nunca tiveram um período mau..."

Declarações de Harry Maguire, central da Inglaterra, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com França, no sábado (19h00), relativo aos quartos de final do Mundial'2022.

A Inglaterra é capaz de vencer o Mundial? "Penso que essa é a principal diferença em relação ao plantel de 2018, nós acreditamos verdadeiramente que é possível. Eu joguei em 2018, chegámos às meias-finais [perderam com a Croácia por 1-2] e muitos dos rapazes ficaram contentes. Sabíamos que, independentemente do que fizéssemos nessas meias-finais, íamos regressar a casa como heróis. Toda a gente estava atrás de nós. Eu penso que existe um sentimento geral de que temos de vencer este torneio. É uma boa mudança de mentalidade".

Será difícil... "Claro, sabemos o quão difícil será. Penso que existem provavelmente cinco ou seis equipas com a mesma crença [de que podem vencer o Mundial]. Em 2018, não éramos uma das equipas que tinha essa crença. Agora somos cinco ou seis e nós somos uma delas".

Críticas no Manchester United não o afetam? "Não leio grande parte delas, para ser honesto. A minha familia provavelmente lê mais do que eu. Eu digo-lhes para se afastarem [das redes sociais], mas eles não o fazem porque é um hábito normal para a maior parte das pessoas. Eu leio coisas aqui e acolá, mas tenho 29 anos, sou o capitão do Manchester United e já fiz 52 aparições ao serviço do meu país. Portanto, quando recordar a minha carreira e colocar tudo em perspetiva, se fosse um rapaz novo pensaria que estaria a viver o meu sonho. Eu estou a fazer tudo aquilo que sempre quis. No próximo passo da minha carreira, quero vencer troféus. Este ano tem sido difícil, não tenho jogado tanto ao mais alto nível como nos últimos cinco anos. Mas eu acho que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os únicos jogadores que nunca tiveram um período mau nas suas carreiras. A carreira de um jogador dura 15 anos, se tiveres muita sorte, portanto não há maneira [de não acontecerem más fáses], especialmente com todo o escrutínio que os defesas são alvo atualmente. Provavelmente vou voltar a ter [uma má fase], mas o que interessa é como recuperas. É preciso manter o foco e continuares a acreditar em ti mesmo".