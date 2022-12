Messi e o penálti falhado: "Fiquei revoltado, mas acho que a equipa ficou mais forte..."

Redação com Lusa

Declarações de Lionel Messi, astro argentino, após o Polónia-Argentina (0-2), partida relativa à terceira jornada do Grupo C do Mundial'2022.

Penálti falhado: "Estou revoltado por ter falhado o penálti, mas acho que a equipa ficou mais forte depois desse meu falhanço. Sabíamos que depois de marcarmos o primeiro golo, o jogo ia mudar".

Austrália: "Vai ser muito difícil, pois qualquer equipa pode ganhar a outra. Está tudo muito equilibrado. Temos de preparar o jogo da melhor maneira, como fazemos sempre".

Objetivos no Mundial? "Temos de estar tranquilos e pensar jogo a jogo. Agora começa outro Mundial e espero que possamos manter o que fizemos".