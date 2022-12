"Messi disse-me: 'Se for campeão, continuo na Argentina até ao próximo Mundial'"

Revelação feita por Jorge Valdano, campeão do Mundo pela Argentina em 1986.

Jorge Valdano, campeão do Mundo pela Argentina em 1986, revelou esta terça-feira que Lionel Messi lhe admitiu, antes do Mundial'2022, que se vencesse o torneio, iria continuar na seleção da Argentina até ao próximo Campeonato do Mundo de 2026.

Em direto para o programa "El Partidazo de COPE", o antigo avançado começou por analisar as exibições de Messi ao longo do torneio, considerando que o astro argentino "não correu muito e foi muito decisivo". Depois, veio a bombástica revelação.

"Quando o entrevistei [Messi] antes do Mundial, fora das câmaras eu disse-lhe que iria jogar cinco Mundiais e que nenhum futebolista havia jogado seis. Ele disse-me que isso era impossível e que: 'Se eu for campeão do Mundo, eu continuo com a camisola posta até ao próximo Mundial", afirmou Valdano.

Questionado ainda sobre as parecenças e diferenças entre Lionel Messi e Diego Maradona, Valdano apontou para a idade de cada um aquando das suas conquistas do Mundial, chamando-lhes "génios".

"As similaridades de Maradona e Messi é que são dois génios. A diferença é quem no México em 1986, Diego estava na sua plenitude física [26 anos] e Léo [Messi] tem 35 anos e teve de fazer uso do génio e da sabedoria. Cada intervenção sua fez-nos dizer que estamos perante um jogador de categoria superior. Eles são dois génios que marcaram o tempo em que jogaram futebol e Messi durante 20 anos", apontou.

A Argentina sagrou-se campeã do Mundo pela terceira vez na sua história no domingo.