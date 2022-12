Messi celebrizou o Bisht, que já é um sucesso de vendas

O modelo de Bisht que Messi vestiu custa dois mil euros

O Bisht é uma vestimenta tradicional no Catar e usada como símbolo de estatuto para ocasiões especiais (originalmente era usado no inverno pelos beduínos), e depois de Messi levantar a taça do Campeonato do Mundo com ele vestido, tem sido um sucesso de vendas em Doha.

Trata-se de uma espécie de túnica transparente com pormenores em dourado, que o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani deu a Messi antes deste levantar o troféu e que muitas críticas gerou, por cobrir a camisola da Argentina assim como a marca desportiva do mesmo.

Ora, eram vendidos de oito a dez Bisht por dia em Doha e agora as vendas chegam aos 150 por dia, maioritariamente por adeptos argentinos que aionda não deixaram o Catar. E dessas vendas, três por dia são do modelo mais exclusivo, que vale dois mil euros e tem algodão japonês e ouro alemão.