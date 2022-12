"Messi campeão do Mundo? Seria hipócrita se dissesse que ficaria feliz pela Argentina"

Declarações de Ronaldo Nazário, antigo avançado brasileiro que se encontra no Catar, a acompanhar o Mundial'2022.

Viu a Espanha a ser eliminada por Marrocos nos oitavos do Mundial'2022? "Vi o primeiro jogo [da Espanha] ao vivo e adorei como jogaram. Têm um jogo muito característico. O futebol deu-lhes uma chapada com a eliminação frente a Marrocos. Gostei que [Luis Enrique] fizesse sessões de streaming. Achei isso extraordinário, espontâneo, moderno... ainda que tenha sido muito criticado por isso. O mundo está a mudar e temos de nos adaptar. Não tenho contacto com ele há algum tempo, mas já jogámos juntos".

Prevê uma revalidação do título da França na final? "A minha previsão sempre foi uma final entre Brasil e França. O Brasil já foi eliminado e a França, neste momento, é a grande favorita. Mbappé está a ter um grande Mundial, tem capacidades físicas e técnicas incríveis. Ele poderá ser o melhor jogador do torneio. Tem um talento natural e, com 23 anos, já tem a experiência de vencer um Mundial".

Fá-lo lembrar de uma versão mais jovem sua? "Ele faz-me lembrar de mim quando jogava. Ele sabe como utilizar os seus atributos. Ele tem velocidade e poder, mas também é muito técnico. A forma como procura a área... impressiona. Ele está um degrau acima dos demais, especialmente neste tipo de futebol em que toda a gente é muito veloz".

Lionel Messi merece vencer um Mundial? "Merecer, todos merecemos. Ninguém te dá nada, mesmo que tenhas feito história. A Argentina não anda a jogar muito bem, mas quando jogam juntos são agressivos e depois há Messi, que é decisivo quando se aproxima da área. Ele faz menos sprints do que antigamente. No início da sua carreira, fazia 30 ações, agora faz 10. Mas continua a ser decisivo. Mal ele apanha a bola encontra espaços e, dentro da área, é um matador. Ele tem estado muito focado em vencer o Mundial. Vejo-o com caráter. Ficaria feliz por ele caso vencessem, mas temos uma grande rivalidade entre Brasil e Argentina, por isso seria um pouco hipócrita se dissesse que ficaria feliz pela Argentina. Vejo o futebol de uma forma romântica e desfrutarei de qualquer campeão".

Prestação do Brasil: "Fizemos um bom Mundial, mas faltou-nos experiência. Saber como perder tempo, por exemplo. Mal marcámos no prolongamento, deveríamos ter acabado com o jogo. Faltou-nos aquela faceta de sermos mais inteligentes".