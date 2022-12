Aos 35' a Argentina adiantou-se perante os Países Baixos, nos quartos de final do Mundial do Catar. O golo foi de Nahuel Molina, a passe do capitão Messi. O ala direito acompanhou o ataque rápido e recebeu assistência de Messi, dominando com o pé esquerdo e rematando com o direito, com a ponta da bota, muito pressionado mas já na cara de Noppert

Messi faz magia e Molina não desperdiçou ⁰



