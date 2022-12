Messi após o Argentina-Croácia: "Temos feito sacríficios..."

Declarações no final do encontro Argentina-Croácia (3-0) das meias-finais do Mundial de 2022

As exibições no Mundial: "Estou a desfrutar deste momento. Sinto-me bem e sinto-me com força para disputar cada jogo. Temos feito sacríficios. No último jogo, disputámos um prolongamento e penáltis. Estávamos cansados, mas hoje voltámos a ir buscar forças."

O jogo: "Preparámos o jogo muito bem e temos um grupo de jogadores muito inteligentes. Jogadores que sabem em conjunto ler os momentos do jogo. Em nenhum momento nos sentimos perdidos em campo, sabemos o que temos de fazer em todos os jogos."

A derrota com Arábia Saudita: "O primeiro jogo foi um golpe muito duro para nós, porque viemos de 36 jogos sem perder e começar o Mundial assim, com um adversário que devíamos vencer, foi duro. Mais, isso só mostra e demonstra a nossa a força."