Messi após a derrota: "Não há desculpas, vamos estar mais unidos do que nunca"

Declarações de Messi, capitão da seleção Argentina, após a derrota por 2-1 com a Arábia Saudita, esta terça-feira.

Análise ao jogo: "Sabíamos que a Arábia Saudita era uma equipa com bons jogadores, que trocava bem a bola e que adianta muitos as linhas. Trabalhámos isso, mas não conseguimos acelerar. As situações [do jogo] foram justas e na segunda parte cometemos erros que nos fizeram perder a vantagem. Não encontrámos o nosso jogo e começámos a fazer cruzamentos em desespero. Só dependemos de nós."

União do grupo de trabalho: "Não há desculpas. Vamos estar mais unidos do que nunca. É preciso mostrar que somos fortes. Há muito tempo que não perdíamos e agora é preciso preparar o jogo com o México."

Adeptos têm de confiar na equipa: "Este grupo não vai dar nada por perdido e vai lutar nos próximos dois jogos. Sabemos que estamos obrigados [a vencer], mas já jogámos encontros com estas características."