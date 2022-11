Messi anuncia: "Será, seguramente, o meu último Mundial"

Astro argentino tem 35 anos e não se vê a competir aos 39, quando for o próximo Mundial

Aos 35 anos, Messi reconhece que este pode ser o seu último Mundial. O astro argentino vai participar no seu quinto Mundial e ainda não conseguiu conquistar o título mais sonhado. Esta poderá ser a sua última oportunidade, pois não se vê no ativo dentro de quatro anos quando se disputar o próximo Mundial.

"Estamos preparados, chegamos bem. Sempre é especial jogar um Mundial, o início. Sempre apanhei ritmo e senti-me confortável quanto mais jogava e minutos tinha. Não fiz nada de especial, cuidei de mim e trabalhei como em toda a carreira. Seguramente este é o meu último Mundial, mas para além disso não fiz nada de especial. Talvez seja a última possibilidade de conseguir o que todos queremos. Vimos de ganhar [a Copa América] e isso descomprime. Favorece que as pessoas não estejam tão ansiosas e que possam desfrutar do momento", afirmou o dez da Argentina.

Correu mundo a sua imagem com o tornozelo inchado e Messi explicou que está bem: "Sinto-me bem fisicamente. Chego num grande momento tanto pessoalmente como fisicamente e não tenho nenhum problema. Treinei diferenciado por um golpe, mas nada raro."

A Argentina defronta esta terça-feira a Arábia Saudita. Está inserida no Grupo C, com México e Polónia.