O momento em que Messi levantou a taça de campeão do mundo pela Argentina já está imortalizado num mural, em Buenos Aires

O artista Maxi Bagnasco finalizou esta quinta-feira o mural que imortaliza o momento em que Messi levantou a taça do Mundial do Catar.

O mural, em Buenos Aires, é o primeiro do género de Messi já com a taça.

Mais comum têm sido as tatuagens do capitão da Argentina.

