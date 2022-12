"Mesmo sofrendo um golo disparatadamente, podemos ser campeões do mundo"

Declarações selecionador Louis van Gaal no final do encontro Países Baixos - Estados Unidos (3-1), dos oitavos de final do Mundial de 2022, disputado em Al Rayyan:

O momento: "Ao intervalo, fui muito crítico do desempenho. Estávamos a ganhar por 2-0, com dois golos fantásticos. O primeiro é um esplendor e mostra bem a dinâmica coletiva. É um golo de equipa. Mas sofremos na primeira parte, perdemos muitas vezes a bola e isso não é aceitável no Mundial. Se jogarmos assim contra as melhores equipas, não vai chegar.

A melhoria: "Na segunda parte, tivemos uma posse de bola incrível. Tivemos uma performance sem falhas, mesmo tendo sofrido um golo disparatadamente. Podemos ser campeões do mundo. Não digo que vamos ser, mas sim que podemos sê-lo."