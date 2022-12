Menotti ataca Van Gaal: "Está velho, meio gagá"

Messi encarou Van Gaal no fim do jogo

Ex-selecionador campeão do Mundo pela Argentina em 1978 saiu em defesa da atual seleção, perante os muitos casos e conflitos na semifinal com os Países Baixos

O Países Baixos-Argentina foi o jogo mais quente do Mundial e ainda dá que falar. Antes do jogo Van Gaal e jogadores holandeses falaram em vingança, abordaram o estilo de jogo dos argentinos e a condição de Messi, e este e os seus parceiros devolveram com fúria, como se viu durante o jogo e no final.

Agora, foi o "flaco" César Luis Menotti, agora com 84 anos, a atacar Louis van Gaal, selecionador neerlandês: "Não o atacaram, pararam-lhe o carro porque disse parvoíces. Não podes opinar do valor e a intensidade do adversário, como se fosse o sábio atómico, meteu-se com os jogadores, ficou como um tonto. Está velho, meio gagá."

O jogo em questão teve um recorde de 16 amarelos e um vermelho e muitas picardias, até já no túnel, com Messi a chamar de parvo a Weghorst já depois de ter encarado Van Gaal (além de ter festejado o golo provocatoriamente à sua frente).

O antigo selecionador da Argentina, campeão do Mundo em 1978, elogiou o trabalho de Scaloni: "Esta equipa técnica não vende o que não pode dar, estão metidos todos os dias a reforçar aprendizagem e comprometidos com os jogadores de forma leal, e não é só Scaloni, são todos os que o rodeiam."

Sobre a final do Mundial, espera um Argentina-França. "Não vi bem Marrocos, suponho que o finalista deve ser a França e se assim for será uma final com as duas melhores seleções do Mundial", afirmou.