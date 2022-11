Meio-campo da França arrasado antes do Mundial: "Um dos mais fracos da história"

Kanté e Pogba são baixas de peso no setor intermediário da seleção campeão do mundo.

Didier Deschamps já anunciou os convocados para o Mundial do Catar e, como também não pode deixar de ser natural, as opções não agradam a todos os críticos. Este é o caso do antigo jogador Jérôme Rothen, que olha com bastante apreensão para o meio-campo da campeã do mundo em título.

"Estou um pouco surpreso com Didier, que sempre teve uma linha de conduta e a manteve. Depois do Euro, essa equipa teve que ser atualizada e ele fez isso. Mas eu entendo que este meio-campo está um pouco confuso. Este meio campo é, para mim, um dos mais fracos da história da seleção de França", afirmou o antigo jogador de Mónaco, PSG e Rangers, entre outros clubes, em declarações à RMC Sport.

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Mónaco), Mattéo Guendouzi (Marselha), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Jordan Veretout (Marselha) são os médios que fazem parte da lista. Pogba e Kanté, duas das grandes figuras da seleção, não estarão presentes devido a lesão.

A França está inserida no Grupo D do Mundial, juntamente com a Dinamarca, Tunísia e Austrália.