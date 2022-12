"Meio-campo da Croácia? Passar-lhes a bola é mais seguro do que colocar dinheiro no banco"

Josip Juranovic, lateral-direito da Croácia, falou este domingo em conferência de imprensa. Os croatas vão medir forças com a Argentina nas meias-finais do Mundial'2022 (terça-feira, 19h00).

Meio-campo da Croácia: "Modric, Brozovic e Kovacic formam o melhor meio-campo croata da história e não sei quando haverá outro igual. Passar-lhes a bola é mais seguro do que colocar dinheiro no banco. É mais fácil quando se joga com eles. Tenho a sorte de partilhar o balneário com jogadores desta qualidade e estou muito feliz por estar cá."

Tentar chegar à final do Mundial'2022: "Queremos fazer o nosso povo feliz, voltar para casa orgulhosos e de cabeça erguida. Os argentinos querem o mesmo. Somos um país muito pequeno, mas com um grande coração. Somos uma verdadeira família e mantemo-nos unidos, respiramos uns pelos outros do primeiro ao último minuto. Esse é o segredo simples do nosso sucesso."

Como parar Messi? "Não temos um plano individual ou ideia de como parar Messi, não vamos concentrar-nos apenas num jogador. Não acho que vamos ter um plano especial para apenas um adversário, porque a Argentina tem muitos bons jogadores e é difícil focar-nos em apenas um."