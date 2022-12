Médio de Marrocos tenta recuperar a tempo de defrontar Portugal

Sofyan Amrabat, titular nos quatros jogos disputados até ao momento por Marrocos, está em dúvida para o jogo com Portugal.

Sofyan Amrabat, médio de Marrocos, está em dúvida para o jogo com Portugal, no sábado (15h00), relativo aos quartos de final do Mundial'2022.

O médio está a recuperar de uma lesão nas costas que sofreu em novembro, ao serviço da Fiorentina, e de acordo com o site Le360 Sport, a comitiva africana espera que possa recuperar a tempo do jogo com a equipa das Quinas.

Na quarta-feira, Walid Regragui, selecionador marroquino referiu, em conferência de imprensa: "Temos sempre dúvidas, como em todos os jogos que disputámos até agora, mas tomamos a decisão no dia do jogo".

Para além de Amrabat, também os defesas Romain Saïss e Nayef Aguerd estão em dúvida para a partida, sendo que no caso do último, o jornal L'Équipe já avança que não deverá recuperar a tempo.