Mbappé supera Pelé, Ronaldo e Messi. E tem apenas 23 anos

O avançado francês bisou diante da Polónia e tornou-se no primeiro jogador a atingir nove golos em Campeonatos do Mundo antes dos 24 anos. O anterior recorde pertencia a Pelé, com sete

Kylian Mbappé marcou os segundo e terceiro golos da vitória da França sobre a Polónia (3-1), nos oitavos de final do Mundial'2022, tornando-se no primeiro jogador a atingir nove golos em Campeonatos do Mundo antes dos 24 anos.

O anterior recorde pertencia a Pelé, tricampeão mundial pelo Brasil e que, antes dos 24 anos, conseguiu marcar por sete ocasiões.

Depois de ter marcado quatro golos no Mundial'2018, vencido pela França, Mbappé leva cinco golos e duas assistências na presente edição, sendo o melhor marcador destacado do torneio.

De resto, o avançado, de 23 anos, ultrapassou Cristiano Ronaldo em golos marcados em Mundiais (oito) e igualou Lionel Messi (nove), sendo que o astro português e argentino encontram-se a disputar a sua quinta edição, ao passo que Mbappé vai na apenas segunda.

Na tabela dos melhores marcadores em Mundiais, Mbappé também está ao lado de Eusébio, mas o português conseguiu os seus nove golos em apenas uma edição, e seis jogos, em 1966.

Com o primeiro golo, aos 74 minutos, Mbappé igualou, ao 11.º jogo, os oito tentos do português Cristiano Ronaldo, em 20 encontros, e, com o segundo, aos 90+1, ficou com os mesmos nove do argentino Lionel Messi, em 23 embates.

Na tabela dos melhores marcadores em Mundiais, Mbappé também está ao lado de Eusébio, mas o "rei" conseguiu os seus nove tentos em apenas uma edição, e seis jogos, em 1966.

Com apenas 23 anos, o avançado gaulês, que ainda tem pela frente o resto do Mundial de 2022 e pode, se tudo correr normalmente, jogar pelo menos mais duas edições, vai agora em busca do melhor francês em Mundiais, que é Just Fontaine, com 13, todos em 1958.

Depois, à frente do rei dos goleadores num só Mundial, ficarão apenas os alemães Miroslav Klose (líder, com 16 tentos) e Gerd Müller (terceiro, com 14) e o brasileiro Ronaldo Luís Nazário de Lima (segundo, com 15).

Quanto à seleção gaulesa, Mbappé assistiu hoje Olivier Giroud para este se isolar, aos 44 minutos, como melhor marcador, com o 52.º golo, contra 51 de Thierry Henry, e, com os dois tentos, saltou já para o sétimo lugar (33), deixando para trás Zinédine Zidane.

Além de Giroud e Henry, só estão à frente do avançado do PSG Antoine Griezmann (42 golos), Michel Platini (41), Karim Benzema (37) e David Trezeguet (34), o seu próximo "alvo".