"Mbappé? Não lhe vou estender uma passadeira vermelha e dizer para marcar"

Declarações de Kyle Walker, lateral direito da Inglaterra, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a França, no sábado (19h00), relativo aos quartos de final do Mundial'2022.

Vai defender contra Kylian Mbappé: "Eu entendo o que preciso de fazer, que é trava-lo. É mais fácil dizer do que fazer, mas eu não me subestimo. Ele é um jogador fantástico e está numa grande forma. Não vai ser uma tarefa fácil, mas quando és um jogador profissional, queres defrontar os melhores, se não o melhor do Mundo".

Mbappé admitiu no passado que não foi fácil defrontá-lo: "Sabe bem ouvir isso, porque ele teve um jogo difícil contra mim. Sei que é um jogador de topo, mas não estamos a falar de ténis. Isto não é um desporto individual, é um jogo de equipa. Tenho de lhe transmitir o meu respeito, mas não demasiado. Sim, será um jogo difícil [por causa dele], mas não podemos falar apenas de uma pessoa. Não lhe vou estender uma passadeira vermelha e dizer para marcar. Isto é o Mundial, é tudo ou nada. Quando jogámos [Manchester City] contra o PSG na Liga dos Campeões [na temporada passada], não pensámos apenas em Mbappé. Será o mesmo no sábado. Ele é uma ferramenta no arsenal deles, e uma muito boa, mas não podemos subestimar os outros jogadores".

Quem é o favorito? "Vamos jogar contra os campeões do Mundo, mas somos duas boas equipas e que vão lutar olhos nos olhos. Temos muito talento e, na minha opinião, nenhuma equipa pode ser considerada favorita".