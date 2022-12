Mbappé já está no top 10 dos melhores marcadores em Mundiais

Redação com Lusa

Bisou frente à Argentina a passa a somar 11 no total das edições em que participou.

O francês Kylian Mbappé ascendeu ao sétimo lugar dos melhores marcadores da história dos Mundiais de futebol, ao bisar face à Argentina, na final da edição de 2022, em Lusail, no Catar.

Com os gauleses a perder por 2-0, o jovem avançado do Paris Saint-Germain marcou aos 80 e 81 minutos, o primeiro na transformação de uma grande penalidade, forçando a realização de um prolongamento.

Mbappé passou também a somar sete golos na edição de 2022, isolando-se na liderança dos marcadores, com mais um tento do que o argentino Lionel Messi, que inaugurou o marcador na final, aos 23 minutos, de penálti. Di María marcou o segundo, aos 36.

O avançado gaulês igualou no sétimo lugar do ranking dos Campeonatos do Mundo o húngaro Sandor Kocsis e o alemão Jurgen Klinsmann.

O 10 gaulês marcou também na segunda final consecutiva, depois de, em 2018, ter apontado o quarto golo da França na final com a Croácia (4-2) - fez o 4-1, aos 65 minutos.

Na história das finais, já tinham marcador em duas finais os brasileiros Vavá (1958 e 1962) e Pelé (1958 e 1970), o alemão Paul Breitner (1974 e 1982) e o também gaulês Zinédine Zidane (1998 e 2006), sendo que só os canarinhos venceram as duas.