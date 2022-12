"Mbappé frustrado diante da Inglaterra? Ele sabia quem era o adversário..."

Declarações de Jules Koundé, central da França, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, na quarta-feira (19h00), relativo às meias-finais do Mundial'2022.

Yassine Bono, guarda-redes de Marrocos, já foi seu colega no Sevilha e tem sido uma das grandes sensações do Mundial'2022: "Não me surpreende nada. Já o vi jogar a um nível muito elevado. Ele é muito completo e muito forte na linha de golo. Ele é mentalmente muito forte. Dou-me muito bem com ele. Tivemos a oportunidade de falar durante este Campeonato do Mundo".

Marrocos derrotou Espanha e Portugal: "Não estou preocupado. É uma equipa que está a ter uma campanha fantástica, mas vamos levar a partida a sério. Já não são uma surpresa, merecem estar onde estão. Esperamos tornar as coisas difíceis para eles e qualificarmo-nos".

Há quem diga que o trunfo de Marrocos está na defesa: "Estamos bem cientes das suas qualidades. Eles são muito eficazes quando têm a bola. São rápidos a combinar para encontrarem os flancos, onde têm muito bons jogadores, que são perigosos [Ziyech e Boufal]. A defesa depende da comunicação. Defender significa comunicar muito com os colegas, mesmo em situações de aperto. É uma arte frequentemente subestimada. É notável que apenas tenhamos sofrido um golo até agora".

Mbappé foi discreto frente à Inglaterra, ele demonstrou alguma frustração após o jogo? "Não discuti isso com ele, mas não o senti frustrado. Ficou muito satisfeito pela qualificação [às meias-finais]. Ele sabia quem era o adversário e gostaria de ter sido decisivo ao marcar golos ou fazer assistências. Achei que ele jogou bem, fui muito inteligente nas suas escolhas. Como era de esperar, teve de lidar com a marcação de dois ou três homens. Soube fazer poucos toques na bola para que pudéssemos procurar por outro lado".