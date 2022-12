Declarações de ​​​​​​​Sofyan Amrabat, médio de Marrocos, em entrevista ao jornal Marca.

Estão com medo de Mbappé? "Ele é um grande jogador, mas não temos medo de Mbappé. A França tem outros jogadores que também são muito bons jogadores, mas não temos medo de ninguém. Respeitamos todos e Mbappé é um dos melhores jogadores do Mundo, mas não nos mete medo".

Depois de ter eliminado a Espanha, partilhou uma foto polémica [editada] nas redes sociais, em que carrega Gavi nos ombros e com uma espada na mão, como se o tivesse raptado: "Aproveito para me explicar. Eu tenho a minha conta de Instagram, mas existe outra pessoa que também a gere para mim. Essa pessoa partilhou essa imagem por piada. Eu tenho muito respeito pela Espanha e quando vi que as pessoas não estavam a gostar, eliminei-a de imediato. Se alguém tiver ficado zangado, peço sinceras desculpas".

Há quem o aponte ao Barcelona e Atlético de Madrid: "É uma grande honra ser associado a este tipo de clubes. Neste momento, estou a jogar pela Fiorentina e tenho muito respeito pelo meu clube. É uma grande equipa, tenho um grande treinador e uma relação maravilhosa com o dono Rocco Commisso, que me trouxe para a Fiorentina, e com Joe Barone [diretor-geral] e Daniele Prade [diretor desportivo]. Tenho muito respeito por eles e pelo clube".