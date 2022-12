Mbappé e um boicote à marca patrocinadora do Mundial'2022

O avançado francês já foi eleito Homem do Jogo por duas vezes desde o arranque do Mundial. Nessas ocasiões, o jogador em destaque tem exibido um troféu patrocinado pela Budweiser, mas Mbappé tem adotado uma postura diferente...

Desde que o Mundial'2022 arrancou, Kylian Mbappé já foi eleito o melhor jogador em campo por duas vezes. Nessas situações, o jogador em destaque costuma prestar umas breves declarações à comunicação social e depois tira uma fotografia com um pequeno troféu, patrocinado neste caso pela Budweiser, marca de cerveja.

Ora, ao contrário do que tem acontecido com os restantes MVP's de um jogo, o avançado francês ainda não disse uma palavra aos media.

De acordo com o jornal L'Équipe, Mbappé decidiu não comparecer em conferências de imprensa nem falar aos jornalistas para que não sejam feitas perguntas sobre o seu futuro no PSG que possam destabilizar o ambiente no balneário da seleção.

A atitude do jogador tem o apoio total da Federação Francesa de Futebol, que terá assumido as multas decorrentes da sua recusa em falar à comunicação social.

Quanto à Budweiser, o jovem avançado tem tomado a iniciativa de tirar a tal fotografia com o seu troféu, mas sempre com a mão a tapar a marca. Recorde-se que o Mbappé tem recusado participar em campanhas publicitárias de marcas relacionadas com fast-food, bebidas alcoólicas ou apostas desportivas.