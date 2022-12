Mbappé deixou adepto KO, mas o prémio valeu a pena

Avançado francês acertou com uma bolada num adepto, no aquecimento

Um adepto francês que estava por trás de uma das balizas levou uma bolada de Kylian Mbappé durante o aquecimento.

O referido adepto ficou maltratado, pois a bolada foi na cara. Mbappé foi imediatamente pedir desculpa e inteirar-se do estado do entusiasta do seu país, que acabou por ficar com a bola que lhe acertou como "prémio" de uma noite especial.

"Fiquei KO, depois só ouvia Kylian, Kylian", referiu no final o adepto ao canal RMC Sports.

On a retrouvé le supporter français complètement sonné par une frappe de Mbappé à l'échauffement ► https://t.co/BKkXOROJcQ pic.twitter.com/HItJU7QSG5 - RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2022

