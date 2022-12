Mbappé, aos 23 anos, já é o sexto melhor marcador da seleção francesa

Craque do PSG está a um golo de Benzema e a 17 do líder Giroud. Foi o melhor marcador no Catar

Mbappé continua a fazer história em Mundiais e na seleção francesa. O craque do PSG, o artilheiro principal no Catar, fez um hat-trick na final e tornou-se no sexto melhor marcado da história dos gauleses.

Aos 23 anos, Mbappé chegou aos 36 golos em 66 internacionalizações, alcançando e ultrapassando na mesma tarde o antigo avançado David Trezeguet. Giroud, o líder, está a 17 de distância.