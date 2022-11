Matthaus rendido a jovem estrela da Alemanha: "Poderá ser o próximo Messi"

Declarações de Lothar Matthaus, antiga estrela da Alemanha, em entrevista ao jornal Marca.

O dia de ontem assinalou o segundo aniversário da morte de Diego Maradona. Que memórias guarda dele? "Tínhamos uma ótima relação. Competíamos um contra o outro nos clubes e na seleção, mas quando nos víamos fora de campo ríamos muito, e ele mal falava a minha língua. Eu penso que o mundo do futebol sente muito a sua falta. Passámos grandes momentos juntos e ele era um grande homem. Tenho várias camisolas dele, mas doei recentemente aquela que troquei com ele na final de 1986 [ao Museu Legends, que será construído em Madrid]. Eu queria doá-la para que as pessoas a possam ver, qual era o sentido de guardá-la na minha casa?".

O que espera do Espanha-Alemanha? "Se formos ao último precedente, eu não fico com um bom sentimento [a Espanha venceu a Alemanha por 6-0 em novembro de 2020, na Liga das Nações]. Mas isso já pertence ao passado e amanhã será uma nova história. Eles são os dois favoritos do grupo, mas não deveriam subestimar o Japão. Temos de lutar por cada metro do campo. Eu penso que os alemães respeitam muito a Espanha, têm uma grande equipa. Será um dos grandes jogos do torneio".

O que acha de Jamal Musiala? "Ele poderá ser o próximo Messi. Cuidado com ele. É um jogador excelente e está a triunfar no Bayern. Ele é um rapaz 100 por cento focado no futebol. Não se distrai. Ele é muito profissional, inteligente e tem muita paixão sobre o desporto. Tenho sido um enorme fã há uns anos, desde que o vi pela primeira vez".