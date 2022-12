"Mateu Lahoz queria o empate. É o pior árbitro deste Mundial", diz Emiliano Martínez

Guarda-redes da Argentina não gostou do desempenho do árbitro espanhol Mateu Lahoz.

No final do jogo frente aos Países Baixos, Emiliano Martínez, guarda-redes que defendeu dois penáltis no desempate por grandes penalidades, foi duro nas críticas a Antonio Mateu Lahoz, árbitro do encontro.

"O árbitro queria o empate. É o pior árbitro deste Mundial, de longe. Ganhámos porque temos tomates. Fizemo-lo por 45 milhões de argentinos", apontou, nas entrevistas rápidas.

A Argentina venceu os Países Baixos na marca dos onze metros depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.