Stephen Eustáquio saiu lesionado no Croácia-Canadá

Médio do FC Porto foi substituído ao intervalo.

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, saiu ao intervalo do jogo entre Croácia e Canadá, no Mundial do Catar, ao sofrer uma lesão.

O jogador canadiano queixou-se da perna esquerda aos 41 minutos, recebeu assistência médica e sinalizou que tinha um problema muscular.

Fez alguns testes fora de campo e retomou ao relvado pouco depois, mostrando-se capaz de passar a bola aos colegas e de fazer alguns sprints, ainda que fazendo estas ações com um ligeiro coxear.

Ao intervalo foi poupado, de modo a não agravar a condição física, não dando ideia de ser uma lesão preocupante.