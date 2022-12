Martínez e a eliminação da Bélgica: "Podemos ir embora de cabeça levantada"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, que empatou esta quinta-feira 0-0 com a Croácia e foi eliminada do Mundial'2022.

Empate e eliminação: "Não é fácil vencer jogos no Mundial. Estivemos irreconhecíveis no primeiro jogo [vitória por 1-0 frente ao Canadá] e merecemos a derrota no segundo jogo [0-2 diante de Marrocos]. Hoje estávamos prontos, criámos oportunidades e não trazemos arrependimentos. Estamos fora, mas podemos ir embora de cabeça levantada".

Fim da geração dourada? "Se olharmos para Youri Tielemans e outros jovens jogadores, vemos que a geração dourada está a lançar a próxima geração. O que importa em campo não são os nomes, o legado pode ser deixado de outras formas".

Bélgica deixou a desejar... "Queríamos passar à próxima fase, mas tenho a certeza de que as outras seleções também o queriam, é assim que o torneio funciona... No Mundial anterior [2018], ganhámos os três jogos da fase de grupos... Gostávamos de ter ido até ao final".

Futuro no cargo? "Agora não é o momento para falar disso".