Marrocos vence Canadá e está nos oitavos de final do Mundial

Seleção africana bateu o Canadá por 2-1 e termina no primeiro lugar do Grupo F.

A seleção de Marrocos está nos oitavos de final do Mundial, acabando a fase de grupos com sete pontos após bater o Canadá. O conjunto africano dominou na primeira parte e, só precisando de um empate para o apuramento, ficou mais confortável com um golo praticamente oferecido aos 4'.

Ziyech - a maior figura do conjunto, e que foi reabilitado pelo novo treinador Regragui após a saída de Salihamidzic, que estava em rota de colisão com o atleta do Chelsea - atirou de longe para uma baliza deserta após uma má receção do guarda-redes Borjan. Steven Vitória, do Chaves, foi titular e esteve desatento na marcação a En-Nesyri, que arrancou pela direita e fuzilou para o 2-0 aos 23', assistido por um passe magistral de 50 metros de Hakimi. Marrocos não tinha encaixado golos de Croácia ou Bélgica e sofreu do Canadá... pelo próprio pé. O desvio de Aguerd enganou o guarda-redes Bounou após cruzamento do lateral Adekugbe, um dos mais inspirados dos canadianos. En-Nesyri marcaria outra vez antes do intervalo, mas o lance foi anulado por fora de jogo de um companheiro de equipa.

Sem Eustáquio, do FC Porto, a contas com um problema muscular, o Canadá subiu no terreno e assustou mais do que no primeiro tempo, onde só enquadrara um remate. Hutchinson, o mais internacional de sempre, despediu-se dos Mundiais com um cabeceamento à barra aos 71", que não trespassou depois totalmente a linha de baliza. Davies entrou pela área e Bounou ainda largou o esférico, assustando a defesa, mas resolveu o problema. O guardião que nasceu no Canadá frustrou as poucas tentativas do país natal e garantiu a vitória e o primeiro lugar no Grupo F... tal como em 1986. A seleção marroquina soube defender e fez festa rija no final.

Este apuramento é histórico, pois, só em 1986, ganhando a Portugal no último jogo da fase de grupos, tinha chegado aos oitavos da prova. É a segunda equipa africana nos 16 melhores da competição. O Senegal já tinha garantido a presença.