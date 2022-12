Marrocos chega aos quartos de final do Mundial pela primeira vez

Marrocos eliminou a Espanha no desempate por grandes penalidades, após um nulo (0-0) ao fim de 120 minutos.

Marrocos apurou-se pela primeira vez na sua história aos quartos de final de um Campeonato do Mundo.

A seleção liderada por Walid Regragui empatou 0-0 com a Espanha ao fim do prolongamento e venceu no desempate por grandes penalidades, após os jogadores espanhóis não terem convertido qualquer cobrança em três tentativas.

De resto, esta é a quarta vez que uma nação africana consegue atingir os quartos de um Mundial, depois de Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010), sendo que nenhuma destas equipas conseguiu passar às meias-finais.

Marrocos vai defrontar o vencedor do jogo entre Portugal e Suíça (19h00) nos quartos de final do Mundial'2022.