Marrocos chama Anass Zaroury para o lugar de Amine Harit

O jogador do Marselha lesionou-se no domingo e esta terça-feira a FIFA deu luz verde para a troca. Anass defrontará a Bélgica, o seu país de nascimento

A seleção de Marrocos teve uma baixa de última hora antes do Mundial, Amine Harit, jogador do Marselha que falha o seu segundo Mundial seguido por lesão, e para o seu lugar o selecionador Walid Regragui já chamou um substituto: Anass Zarourya, extremo do Burnley.

Harit lesionou-se no domingo, no jogo do Marselha contra o Mónaco. Sofreu um estiramento no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Zaroury não tem nenhuma internacionalização e tem dupla nacionalidade, pois nasceu na Bélgica (adversário na fase de grupos).

Segundo escreveu a Marca na terça-feira, Marrocos tentou convencer Brahim Díaz, do Milan, a ir ao Mundial. Mas o criativo, que já representou a Espanha num amigável, espera fazer parte do lote de La Roja no futuro e declinou o convite.

Recorde-se que Marrocos está inserido no Grupo F, com Croácia, Bélgica e Canadá.