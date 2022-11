Marquinhos: "Se olharmos para os nomes que a Seleção de Portugal tem…"

Marquinhos crê que a formação lusa vai chegar longe no Mundial do Catar

Na Conferência de Imprensa desta quinta-feira, que se seguiu ao treino do Brasil em Turim, o central do PSG teceu rasgados elogios à equipa das Quinas.

Marquinhos, central de 28 anos do Paris Saint-Germain, abordou, esta quinta-feira, a qualidade da Seleção de Portugal.

Na Conferência de Imprensa que seguiu à sessão de trabalhos do Brasil em Turim, no centro de treinos da Juventus, o jogador natural de São Paulo frisou que a formação lusa tem tudo para chegar longe no Campeonato do Mundo do Catar. "Portugal é, realmente, muito forte. Tenho três companheiros de equipa lá e são três jogadores muito importantes no PSG, que estão a jogar muito bem. Não tenho informações de como eles se estão a sentir, mas se a gente olhar para os nomes que a Seleção portuguesa tem, são nomes muito fortes. Têm muitos jogadores que estão bem nos clubes, que estão a jogar a alto nível. É, com certeza, uma seleção da qual se espera muito no Mundial", realçou.

Sobre um hipotético embate com o conjunto orientado por Fernando Santos na fase a eliminar do certame intercontinental, o defesa, que soma 71 internacionalizações A e cinco golos pela canarinha, mostrou prudência, optando por centrar o foco na primeira etapa da competição. "Antes de pensarmos num confronto com Portugal, temos três grandes desafios pela frente. A gente deixa para depois um possível duelo nos oitavos de final ou até na final. Evito falar de confrontos futuros. Primeiro temos de passar a fase de grupo e prefiro focar-me nisso", concluiu.