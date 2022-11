Marquinhos: "Ronaldo e Messi são tesouros que não pertencem apenas aos seus países"

Na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com a Suíça, o central do Paris Saint-Germain falou sobre o impacto dos dois jogadores dentro de campo.

Marquinhos, central da seleção do Brasil, analisou, este domingo, a influência que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, duas lendas do desporto-rei, têm dentro de campo.

Na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com a Suíça (que está agendado para as 16 horas desta segunda-feira, dia 28), da segunda jornada do Grupo G do Mundial do Catar, o defesa de 28 anos abordou a transcendência dos dois atletas. "Penso que o que se passa com estes jogadores é que Messi não é argentino e Cristiano não é português. Eles vão para além disso. São um privilégio para o futebol. Para as pessoas que amam este desporto e as suas diferentes competições, eles são um tesouro que não pertencem apenas aos seus países. Todos nós gostamos da sua presença, vendo-os jogar. Já joguei com Neymar, com Messi, e beneficio disso. A vida continua, outras gerações virão, mas devemos aproveitar esta o máximo que pudermos", frisou.

Com 72 internacionalizações A pela canarinha, Marquinhos falou ainda sobre a lesão de Neymar. "Precisamos de algum tempo para a digerir. O Neymar estava triste, porque sonhava muito com isto. Agora está a trabalhar 24 horas por dia para recuperar e estar pronto o mais depressa possível. Não sabemos quanto tempo vai demorar, mas espero que esteja pronto o quanto antes. Vejo-o muito confiante para conseguir recuperar", rematou.