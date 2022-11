Sérvia: Marko Grujic e Uros Racic com bilhete para o Mundial do Catar

Seleção sérvia divulgou esta sexta-feira a lista de convocados para o Mundial do Catar.

Dragan Stojkovic divulgou esta sexta-feira os 26 convocados da seleção sérvia para o Mundial'2022, que vai disputar-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar.

Marko Grujic, do FC Porto, e Uros Racic, do Braga, figuram na lista. Nemanja Radonjic, que na última temporada representou o Benfica, também está presente.

A Sérvia está no Grupo G do Mundial'2022, juntamente com Brasil, Camarões e Suíça.