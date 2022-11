Marcou o golo da vitória da Austrália e fez um "J" no festejo. Saiba o porquê

Mitchell Duke, avançado australiano que marcou o único golo da vitória sobre a Tunísia (1-0), dedicou-o ao filho Jaxson, que o estava a apoiar na bancada.

A Austrália venceu este sábado por 1-0 a Tunísia, subindo provisoriamente à liderança partilhada do Grupo D do Mundial'2022, à segunda jornada.

Mitchell Duke, avançado australiano que marcou o único golo da partida, fez um gesto em forma de "J" enquanto festejou, com as câmaras a mostrarem que a dedicatória foi lançada na direção do filho Jaxson, que o estava a apoiar na bancada.

