Marcou frente à Arábia Saudita, mas admite: "Reagimos bastante tarde"

Declarações de Luis Chávez, médio mexicano que foi eleito o melhor jogador em campo no Arábia Saudita-México (1-2), partida relativa à terceira jornada do Grupo C do Mundial'2022.

México foi eliminado do Mundial: "Assumo a responsabilidade. Quem joga somos nós. No segundo jogo [derrota com a Argentina por 2-0], não entendemos muito o que ele [selecionador Gerardo Martino] queria apresentar. Defendemos bastante, mas não criámos [oportunidades de golo]. Assim não é possível fazer golos. Acabámos por perder o jogo".

Como se sente? "Estou muito triste. Abdicámos de fazer muitas coisas nos dois primeiros jogos. Reagimos bastante tarde, mesmo sabendo que havia esperanças de nos qualificarmos".