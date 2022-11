Marcou a Portugal, festejou à Ronaldo, mas diz: "Não desrespeitei o meu ídolo"

Osman Bukari marcou o segundo golo do Gana frente a Portugal e imitou o festejo de Ronaldo. Depois, esclareceu que não teve o intuito de ofender o ídolo.

Osman Buraki foi o autor do segundo golo do Gana frente a Portugal, na derrota da seleção africana por 3-2. E uma das coisas que ficou na retina foi o festejo do avançado do Estrela Vermelho, que imitou o gesto de celebração de Cristiano Ronaldo.

Horas depois, nas redes sociais, o extremo ganês, de 23 anos, esclareceu que não quis desrespeitar CR7 - o internacional português estava já no banco de suplentes e pareceu não gostar do festejo do adversário.

"Reparei que a minha celebração hoje gerou alguns comentários a dizer que eu desrespeitei o Ronaldo. Não é verdade. Eu estava brutalmente emocionado pelo momento, por marcar pelo meu país na minha estreia em Mundiais. A minha educação não me permite ser desrespeitoso para com os mais velhos e muito menos para com um dos meus ídolos. Obrigado pelo vosso apoio e concentremo-nos no nosso próximo jogo", escreveu Buraki no Twitter.