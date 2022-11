Mancini elege favorito à conquista do Mundial: "Têm um grande espírito de equipa"

No mesmo dia em que arranca o Mundial de 2022, a seleção italiana vai realizar um jogo particular com a Áustria.

Roberto Mancini, selecionador italiano, realizou este sábado a conferência de imprensa de antevisão ao jogo particular com a Áustria, que será o último encontro de 2022 da seleção - falhou pela segunda vez consecutiva o apuramento para o Campeonato do Mundo.

Questionado sobre o processo de renovação que está a aplicar na "Squadra Azzurra", Mancini destacou a prestação da seleção na fase de grupos da Liga das Nações, em que garantiu o apuramento para a final four, à frente da Hungria, Alemanha e Inglaterra.

"Penso que a equipa mostrou, logo após a eliminação [do Mundial], que existe a vontade de recuperar imediatamente. Na Liga das Nações não tivemos um grupo fácil, mas conseguimos qualificar-nos [para a final four]. Os jogadores convocados têm dado respostas positivas, mesmo que sejam novos e precisem de mais tempo de jogo. Também tenho boas sensações com aqueles que foram chamados pela primeira vez, apesar de serem pouco utilizados nos clubes", elogiou.

Apesar de ter evitado abordar o Mundial de 2022, o selecionador italiano acabou mesmo por revelar qual é a seleção que considera ser a grande favorita à conquista do torneio.

"Há muitas equipas fortes, mas se tiver se destacar uma é a Argentina, não porque nos venceram [na Finalíssima], mas porque têm um grande espírito de equipa", salientou Mancini.

A Itália visita a Áustria no domingo (19h45), no mesmo dia em que arranca o Mundial de 2022, cujo jogo de abertura será disputado entre o Catar, seleção anfitriã, e o Equador, às 16h00.