Mais uma vítima do vírus: Coman em risco de falhar a final, como Rabiot e Upamecano

Imprensa fala em "vírus dos camelos". Médio da Juventus e central do Bayern ficaram de fora da meia-final

A França pode vir a ter duras contrariedades na final do Mundial, diante da Argentina. Já dois jogadores ficaram de fora da meia-final e há outro que, pelo menos, ameaça ser ausência nos próximos dias.

Rabiot e Upamecano falharam o duelo com Marrocos devido a fortes dores de garganta e a resfriados que apanharam, nos últimos dias, devido ao ar condicionado, que continua potente no Catar, mesmo quando as temperaturas baixam.

Kingsley Coman não pôde participar no encontro devido a febres altas e, pelo menos, suspeita-se que esse jogador se possa juntar à dupla como ausentes no arranque da preparação para a final.