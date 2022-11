Mais um problema no acesso aos estádios no Catar: Senegal-Países Baixos teve "entrada livre"

Depois dos problemas no Inglaterra-Irão, também o Senegal-Países Baixos registou "anomalias" no acesso ao estádio. Mas este foi um problema de ordem diferente.

O Senegal-Países Baixos (0-2) desta segunda-feira, relativo à primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022, teve entrada "livre". De acordo com relatos na imprensa internacional, devido aos problemas verificados com a aplicação eletrónica, as portas foram abertas e os adeptos puderam entrar no estádio mostrando apenas a "Hayya", aplicação que é possível obter caso se tenha comprado pelo menos um bilhete para um dos 64 jogos do torneio.

Desta forma, as pessoas que compraram bilhetes para o Senegal-Países Baixos não foram impedidas de assistir ao encontro. Mas, além disso, qualquer adepto que tenha a aplicação no telemóvel, mesmo que não tenha comprado ingresso para este encontro em específico, pôde assistir à partida.

O jornal espanhol Marca informa, ainda, que muitos adeptos entraram no recinto sem mostrar sequer a aplicação "Hayya". Em algumas zonas, os torniquetes não ofereciam resistência e não havia ninguém a barrar a entrada.

Apesar desta benesse, viram-se muitos lugares vazios no Al Thumama Stadium.

Problemas também no Inglaterra-Irão

Antes do apito inicial no Inglaterra-Irão (6-2), também de hoje, vários adeptos tiveram problemas em aceder aos respetivos bilhetes digitais para o jogo, não conseguindo entrar no Khalifa Internacional Stadium.

A FIFA, por via de um comunicado nas redes sociais, admitiu alguns problemas no acesso à sua aplicação oficial, garantindo estar a "trabalhar para resolver a situação".