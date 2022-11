Mais um craque fora do Mundial'2022 por lesão, dizem na Alemanha

Marco Reus não será opção para Hansi Flick na seleção alemã.

Mais um craque deverá ficar fora do Mundial'2022 por lesão. De acordo com a Sky Sports alemã, Marco Reus, capitão do Borussia Dortmund, vai falhar a competição que se realizará entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar.

Marco Reus sofreu uma lesão no tornozelo a 17 de setembro, frente ao Schalke 04, ficando com o Campeonato do Mundo em risco. Contudo, regressou mais cedo do que o esperado, a 16 de outubro, com o Union Berlim, mas sofreu uma recaída e falhou vários jogos até voltar a entrar em campo, frente ao Bochum, no passado sábado. No entanto, as sensações não foram boas e, de acordo com a Sky Sports Alemanha, o médio ofensivo vai mesmo falhar o Campeonato do Mundo.

Hansi Flick terá esperado até à última a recuperação total de uma das principais figuras da sua seleção, mas esta quinta-feira deverá mesmo tornar-se oficial a sua ausência da prova, já que os convocados serão hoje divulgados. A Alemanha faz parte do grupo E juntamente com Espanha, Japão e Costa Rica.

Reus já havia falhado um Mundial por lesão, em 2014. Curiosamente, a Alemanha venceu.