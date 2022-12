Mais toques, mais passes, mais duelos: Enzo Fernández destacou-se no Argentina-França

Médio do Benfica liderou vários itens estatísticos na final do Mundial'2022, em que a Argentina bateu a França nos penáltis depois de um empate 3-3 no tempo regulamentar.

Enzo Fernández esteve em grande plano na final do Mundial'2022. O médio argentino foi o jogador com mais toques na bola (118) no duelo com a França, o que fez mais passes bem sucedidos (77) e o que ganhou mais duelos (11.).

O futebolista do Benfica, de 21 anos, conseguiu ainda dez desarmes em carrinho (tackles) - algo que ninguém fazia em finais de Mundiais desde 2006, quando Gattuso completou 15 no França-Itália.

Enzo foi considerado o melhor jogador jovem da prova.