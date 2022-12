Macron quer levar à final do Mundial Benzema, Kanté e Pogba

A RTL noticiou que o presidente francês, que convenceu Mbappé a continuar no PSG e em França, pode ser decisivo para que os que falharam o Mundial por lesão estejam na final

A França foi assolada por lesões antes do Mundial e o presidente gaulês, Emmanuel Macron, quer levar com ele para a final algumas figuras de peso que falharam o certame no Catar.

Benzema, que não saiu da convocatória e terá direito a medalha, está no topo das prioridades, mas segundo a RTL, Macron também quer levar Kanté e Pogba. O presidente tem poder de persuasão junto dos atletas, como se viu ao contribuir para que Mbappé continuasse no PSG e na liga francesa, pelo que a fonte indica que há fortes probabilidades de que consiga os seus propósitos.

Refira-se que além destes, Lucas Hernández também se lesionou com gravidade, já durante o Mundial, mas não saiu da lista e receberá também medalha.

Quem caiu antes da lista final foi, além de Kanté e Pogba, Nkunku, Kimpembe e Maignan.