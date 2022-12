Macron emocionado: "Deixaram-me orgulhoso, domingo ganhamos!"

Presidente francês viu a partida no Catar e fica para a final contra a Argentina

O presidente francês, Emmanuel Macron, presenciou a semifinal França-Marrocos e no final festejou no palco.

"Esta equipa deixou-me muito orgulhoso. Vi um jogo extraordinário novamente. O Griezmann é incrivelmente generoso. O desporto dá emoções simples e puras. Fiquei tenso porque uma partida nunca está ganha até terminar. Os marroquinos jogaram muito bem. Agradeço muito a Didier Deschamps e a essa equipa, uma mistura de gerações diferentes. Deschamps está lá com a sua 'baraka' ", começou por dizer.

"Temos de aproveitar o momento, e domingo nós vencemos. Eu estarei lá no domingo", juntou, antes de abordar as polémicas sobre os direitos humanos que ensombraram o Mundial do Catar: "O desporto deve unir as pessoas. É preciso reconhecer que o Catar organiza esta competição particularmente bem. Existem muitos países onde também é necessária ação. Esta noite, devemos aproveitar esta qualificação para a final."

"Os nossos compatriotas precisam de uma alegria simples e pura e o desporto, em particular o futebol, está a proporcionar isso. Há que agradecer de forma imensa ao nosso selecionador, Didier Deschamps, a esta equipa. Não há duas sem três. Deschamps está aqui com a sua sorte e o seu talento. Espero que continue na seleção de França", apontou, olhando ao futuro.