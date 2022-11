Macri e os candidatos no Mundial: "A Alemanha é uma raça superior"

Ex-presidente da Argentina e também do Boca Juniors com frase polémica

Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina e do Boca Juniors, concedeu uma entrevista ao canal TN na qual abordou as chances do seu país se sagrar campeão do mundo no Catar e deixou uma frase que está a gerar polémica.

"No Brasil o Neymar está muito melhor porque antes era uma espécie de travão para a equipa. Portugal tem muito bons jogadores. A França tem muito bons jogadores e é o último campeão. E a Alemanha nunca se pode descartar, é uma raça superior que sempre compete até ao fim", afirmou.

| Ex presidente argentino, Mauricio Macri, dice que Alemania puede ganar el Mundial de Qatar porque "son una raza superior". pic.twitter.com/Mxl1NmMxl8 - Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 15, 2022

A Argentina, para Macri, "está entre os cinco candidatos". "Temos um grande guarda-redes, uma defesa sólida e um meio-campo combativo. O Messi está provavelmente no seu último Mundial e está ligado à corrente. Temos um bom goleador como o Lautaro Martínez e o Di María no seu melhor momento. Está mais maduro e mais seguro de si mesmo", acrescentou.

A Argentina, recorde-se, está inserida no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polónia.