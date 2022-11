Má notícia para a Alemanha: lesão afasta Werner do Mundial

Lesão ligamentar no tornozelo tira avançado do Catar. Alemanha fica com menos uma opção importante para o ataque

Timo Werner não vai ao Mundial com a Alemanha. O avançado do Leipzig sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e vai falhar a ida ao Catar.

Titular na visita dos alemães ao Shakhtar Donetsk, o avançado durou apenas 19 minutos, tendo o Leipzig confirmado esta quinta que o jogador tem uma lesão ligamentar no tornozelo e que, por isso, não voltará aos relvados no ano civil de 2022.

Internacional A em 55 ocasiões​​​, Timo Werner era, em teoria, uma das principais referências atacantes da Alemanha para este Mundial, estando o jogador habituado a merecer a confiança de Flick por um lugar no onze titular.