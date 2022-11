Lula aposta no Brasil: "O Cristiano Ronaldo já não joga como jogava antes"

O presidente eleito do Brasil - toma posse em janeiro de 2023 - Lula da Silva está confiante que a canarinha será, uma vez mais, campeã do Mundo.

Lula, que venceu recentemente as eleições para presidência do Brasil, passou por Lisboa, mas foi na rede social Twitter que falou de futebol. Do Mundial'2022, mais precisamente.

O presidente eleito do Brasil - toma posse em janeiro de 2023 -, Lula da Silva, está confiante que a canarinha será, uma vez mais, campeã do Mundo. E explicou parte do otimismo com a forma de Cristiano Ronaldo.

"Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. As outras seleções não estão bem. O Cristiano Ronaldo já não joga como jogava antes. Então, estou muito esperançoso", publicou no Twitter.

Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de 30 de outubro com 50,9% dos votos, contra 49,1% para o atual Presidente, Jair Bolsonaro, que procurava um novo mandato de quatro anos.

Lula da Silva assumirá novamente a Presidência do Brasil em 1 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.